Куда обращаться за лучшими микрозаймами в офлайне — FinAwards2021

В столичном Regent Hill состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.

Рынок офлайн-кредитования в Украине стремительно развивается. Поэтому на FinAwards-2021 было и награждение лучших в этом сегменте. За это звание боролись 7 микрофинансовых компаний, которые выдают микрозаймы через офисы/точки продаж.

При этом такие МФО должны иметь действующую лицензию на выдачу кредитов без претензий к отзыву со стороны регулятора, а также выдать не менее 20 тыс. микрозаймов за последние 3 месяца.

Претенденты:

Швидко гроші;

Благо;

КредитМаркет;

FinX;

Ваша Готівочка;

iCredit;

Credit2You.

Кто стал лучшим? Почетное третье место заняла Credit2You, где максимальная сумма кредита, который новые клиенты могут получить в точках выдачи — 200 тыс. грн, а максимальный срок составляет 36 месяцев.

Серебро в номинации присудили КредитМаркет. Эта МФО готова выдать новым клиентам максимум 500 тыс. грн на 60 месяцев.

А вот микрофинансовой организацией с лучшими онлайн-займами назвали Швидко гроші. Тут сумма займа составляет 20 тыс. грн, а максимальный срок — 70 дней.



Директор компании «Швидко гроші» Александр Холод с наградой на FinAwards2021

«Бизнес за последний год очень перестраивался, но мы все равно увеличивали количество отделений и шли в небольшие города», — прокомментировал Finance.ua директор «Швидко гроші» Александр Холод.

Также он рассказал, почему, несмотря на частую критику микрофинансовых организаций со стороны некоторых людей, займы в МФО все равно пользуются популярностью.

«Для многих клиентов обращение в МФО — это первое обращение в финансовую компанию. Они ранее не обращались в банки. Это та категория клиентов, которым банк недоступен. И первое касание к финансовой ответственности — это очень серьезная воспитательная часть. Речь о финансовой инклюзии, которой мы и занимаемся. Учим клиента нести финансовую ответственность — пусть на небольшие суммы, но он сталкивается с понятием выполнения своих обязательств. Как правило, большинство клиентов погашают свою задолженность и, научившись такой ответственности, пользуются все большими суммами и это открывает им другие возможности на финансовом рынке», — заявил Холод.