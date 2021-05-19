0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Куда обращаться за лучшими микрозаймами в офлайне — FinAwards2021

В столичном Regent Hill состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.

Рынок офлайн-кредитования в Украине стремительно развивается. Поэтому на FinAwards-2021 было и награждение лучших в этом сегменте. За это звание боролись 7 микрофинансовых компаний, которые выдают микрозаймы через офисы/точки продаж.

При этом такие МФО должны иметь действующую лицензию на выдачу кредитов без претензий к отзыву со стороны регулятора, а также выдать не менее 20 тыс. микрозаймов за последние 3 месяца.

Претенденты:

  • Швидко гроші;
  • Благо;
  • КредитМаркет;
  • FinX;
  • Ваша Готівочка;
  • iCredit;
  • Credit2You.

Кто стал лучшим? Почетное третье место заняла Credit2You, где максимальная сумма кредита, который новые клиенты могут получить в точках выдачи — 200 тыс. грн, а максимальный срок составляет 36 месяцев.

Серебро в номинации присудили КредитМаркет. Эта МФО готова выдать новым клиентам максимум 500 тыс. грн на 60 месяцев.

А вот микрофинансовой организацией с лучшими онлайн-займами назвали Швидко гроші. Тут сумма займа составляет 20 тыс. грн, а максимальный срок — 70 дней.


Директор компании «Швидко гроші» Александр Холод с наградой на FinAwards2021

«Бизнес за последний год очень перестраивался, но мы все равно увеличивали количество отделений и шли в небольшие города», — прокомментировал Finance.ua директор «Швидко гроші» Александр Холод.

Также он рассказал, почему, несмотря на частую критику микрофинансовых организаций со стороны некоторых людей, займы в МФО все равно пользуются популярностью.

«Для многих клиентов обращение в МФО — это первое обращение в финансовую компанию. Они ранее не обращались в банки. Это та категория клиентов, которым банк недоступен. И первое касание к финансовой ответственности — это очень серьезная воспитательная часть. Речь о финансовой инклюзии, которой мы и занимаемся. Учим клиента нести финансовую ответственность — пусть на небольшие суммы, но он сталкивается с понятием выполнения своих обязательств. Как правило, большинство клиентов погашают свою задолженность и, научившись такой ответственности, пользуются все большими суммами и это открывает им другие возможности на финансовом рынке», — заявил Холод.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.