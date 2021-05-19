В Украине за первую неделю автоматически зарегистрировали 1000 ФЛП

Уже более тысячи украинцев зарегистрировали ФЛП автоматически на портале Дія.

Об этом написал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, сообщает пресс-служба Минцифры.

«Сегодня был зарегистрирован 1000-й ФЛП автоматически, без участия регистратора. Менее чем за 7 суток. Автоматическую регистрацию ФЛП мы запустили в прошлый понедельник. В нашей стратегии построения цифрового государства — максимальное количество услуг должны предоставляться без участия человеческого фактора», — пишет Федоров.

По его словам, регистрация бизнеса, в частности ФЛП, одна из самых массовых услуг, которой пользуются украинцы на портале Дія. Открытие ФЛП онлайн стало самой популярной услугой с момента запуска портала Дія в прошлом году. Подать заявление можно за 10−15 минут.

Как это работает. На портале Дія вы подаете заявление. Большинство необходимых полей подтянутся автоматически. Заявление автоматически поступает в реестр физлиц-предпринимателей. 10 минут на заполнение заявления и несколько секунд на обработку.

По статистике, ранее государственный регистратор тратил 21 минуту в среднем на обработку заявления. В 2020 году было открыто 247 634 ФЛП, а соответственно потрачено 5 200 тысяч 313 минут.

Справка Finance.ua:

17 мая команда Минцифры в ходе Diia Summit 2.0 презентовала масштабное обновление Дії – более 10 новых электронных услуг.

По состоянию на март 2021 года в Украине работают почти 2 миллиона частных предпринимателей — ФЛП 1-й, 2-й и 3-й группы. В начале 2021 года количество зарегистрированных лиц-предпринимателей на 22 тысячи превысило количество ФЛП в аналогичный период 2020 года.

С начала года украинцы открыли более 62 тысяч ФЛП , а почти 67 тысяч прекратили свою деятельность.

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