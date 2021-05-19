0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0

В Украине за первую неделю автоматически зарегистрировали 1000 ФЛП

В Украине за первую неделю автоматически зарегистрировали 1000 ФЛП

Уже более тысячи украинцев зарегистрировали ФЛП автоматически на портале Дія.

Об этом написал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, сообщает пресс-служба Минцифры.

«Сегодня был зарегистрирован 1000-й ФЛП автоматически, без участия регистратора. Менее чем за 7 суток. Автоматическую регистрацию ФЛП мы запустили в прошлый понедельник. В нашей стратегии построения цифрового государства — максимальное количество услуг должны предоставляться без участия человеческого фактора», — пишет Федоров.

По его словам, регистрация бизнеса, в частности ФЛП, одна из самых массовых услуг, которой пользуются украинцы на портале Дія. Открытие ФЛП онлайн стало самой популярной услугой с момента запуска портала Дія в прошлом году. Подать заявление можно за 10−15 минут.

Как это работает. На портале Дія вы подаете заявление. Большинство необходимых полей подтянутся автоматически. Заявление автоматически поступает в реестр физлиц-предпринимателей. 10 минут на заполнение заявления и несколько секунд на обработку.

По статистике, ранее государственный регистратор тратил 21 минуту в среднем на обработку заявления. В 2020 году было открыто 247 634 ФЛП, а соответственно потрачено 5 200 тысяч 313 минут.

Справка Finance.ua:

  • 17 мая команда Минцифры в ходе Diia Summit 2.0 презентовала масштабное обновление Дії – более 10 новых электронных услуг.
  • По состоянию на март 2021 года в Украине работают почти 2 миллиона частных предпринимателей — ФЛП 1-й, 2-й и 3-й группы. В начале 2021 года количество зарегистрированных лиц-предпринимателей на 22 тысячи превысило количество ФЛП в аналогичный период 2020 года.
  • С начала года украинцы открыли более 62 тысяч ФЛП, а почти 67 тысяч прекратили свою деятельность.

Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.