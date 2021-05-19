Kia снова останавливает завод в США - не хватает чипов

Южнокорейская компания Kia на двое суток приостановит работу своего автомобильного завода в Соединенных Штатах из-за нехватки чипов.

Об этом сообщает Yonhap.

Речь идет о заводе в штате Джорджия, который в четверг и пятницу временно прекратит свою работу. При этом компания уже в прошлом месяце на два дня прекращала работу этого завода – также из-за нехватки чипов для автомобилей.

Отмечается, что именно в Джорджии в первом квартале этого года Kia изготовила 70 600 автомобилей моделей Telluride, Sorento и K5.

На прошлой неделе компания также на двое суток приостанавливала работу на своем заводе на западе Сеула из-за нехватки чипов.