Все льготы на проезд в общественном транспорте монетизируют: в правительстве готовят документ

Льготы на проезд в общественном транспорте должны быть монетизированы. Тарифы на проезд должны соответствовать рыночным условиям.

Такое мнение в программе «Острый вопрос» на телеканале Obozrevatel высказал министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

Читайте также: В киевском метро заявили о неизбежности подорожания проезда

«С прошлого года мы работаем над тем, чтобы монетизировать льготы, потому что у нас есть достаточно большое количество людей, которые пользуются ими. От этого страдают и перевозчики, и местные органы власти, и люди, которые такие льготы имеют», – отметил он.

По словам чиновника, местные власти каждого отдельного населенного пункта должны принять наиболее приемлемое решение о стоимости проезда в общественном транспорте, учитывая все обстоятельства.

«Если местная власть берет на себя дотирование того или иного вида транспорта, в одном из крупных городов вводится бесплатный проезд в общественном транспорте для местных жителей, они должны понимать, что они на плечи налогоплательщиков конкретного города или городской территориальной общины кладут расходы на дотирование этого транспорта», – сказал Немчинов.

«Если они хотят, чтобы это были рыночные цены, соответственно, они должны об этом коммуницировать со своими общинами. На то они и местные власти, чтобы это решать», – подчеркнул он.

В то же время чиновник заявил, что убежден в необходимости монетизации льгот на проезд в общественном транспорте по ряду причин. «Есть люди, которые не пользуются общественным транспортом, но имеют льготу, и есть люди, которые пользуются постоянно, но из-за ограничения перевозчиков, решений местных советов воспользоваться льготным проездом не могут», – отметил он. Поэтому «лучшим вариантом является монетизация этих льгот и использование этих средств на собственные нужды», – подытожил Немчинов.

Обо всех главных изменениях в законодательстве относительно ваших личных средств мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.