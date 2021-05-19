Межбанк: кто и что будет сегодня «двигать» котировки

Понедельник на валютном рынке пройдет достаточно динамично и во многом — суетливо. Основная причина — сугубо хозяйственная деятельность крупных местных игроков и периодические выходы на торги иностранцев из тех, кто будет готовиться к завтрашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ.
У местных компаний — металлургов и аграриев накопилось очень много хозяйственных сделок и расчетов, которые им надо завершить до конца месяца. Времени осталось всего неделя. И сдерживает их в оперативном закрытии подобных операций только одно — нехватка гривны. Поэтому часть из них будут активно ее тратить на выполнение текущих расчетов. Часть — будет вынуждена продавать валютную выручку, чтобы финансировать свои расчеты, а часть уже будет ждать поступлений основных сумм возмещений НДС от государства.
Учитывая, что не всегда эти средства приходят в середине третьей декады месяца, а очень часто ближе к ее концу, эти компании полностью зависимы от времени получения этих средств и их активность на рынке в такой ситуации очень малопрогнозируема. Это вносит определенную интригу в поведение всего межбанка в такие дни.
У иностранцев заботы несколько другие. Значительная часть этих нерезидентов — это крупные и мелкие игроки с нашими ОВГЗ. Поэтому их цель вовремя продать валюту (подороже) в моменты их покупок гривневых облигаций и вовремя ее купить (подешевле) в моменты погашения ОВГЗ и фискации своей прибыли в валюте. Поэтому эти клиенты во многом и создают то отложенный спрос на доллары и евро, то избыток предложения в моменты их активных покупок облигаций на первичном и вторичном рынках.
Учитывая завтрашний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, эти клиенты сегодня будут вести себя очень разнонаправленно по покупке/продаже валюты и это также отразится на ходе торгов.
По прогнозам Finance.ua, объемы операций на торгах в понедельник будут находиться в пределах $ 110−135 млн при совершении до 430−580 сделок, а сам межбанк и тренд по курсу будет полностью зависеть от поведения и задач крупнейших игроков.
Котировки межбанка, по нашим расчетам 24 мая будут в пределах: доллар — коридор 27,35 — 27,60 грн, евро — коридор 33,28- 33,65 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,42 / 27,44
евро — 33,40 / 33,43
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
После отмены ПСО платежка за тепло подскочит на 1000-2000 грн в месяц, — экспертВчера, 15:56 - 2743 9
Кабмин готовит существенное подорожание электроэнергии2 ч. назад - 1380 7
Особенности защиты прав женщин: что запрещается (инфографика)Вчера, 15:13 - 646 4
Mitsubishi выпустил последнюю партию PajeroВчера, 22:13 - 1798 2
Правила цифровой гигиены (инфографика)Вчера, 13:09 - 863 2
Ищу работу: назвали самых востребованных специалистовВчера, 11:08 - 6246
Аренда квартир: дешевеют многокомнатные квартиры (инфографика)Вчера, 12:04 - 3937
Недвижимость подорожает еще на 5-7%Вчера, 20:00 - 3265
После отмены ПСО платежка за тепло подскочит на 1000-2000 грн в месяц, — экспертВчера, 15:56 - 2743 9
Mitsubishi выпустил последнюю партию PajeroВчера, 22:13 - 1798 2
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»Около часа назад - 90 1
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужноВчера, 10:35 - 385
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 511
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 585
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 811