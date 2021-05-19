Межбанк: кто и что будет сегодня «двигать» котировки

Понедельник на валютном рынке пройдет достаточно динамично и во многом — суетливо. Основная причина — сугубо хозяйственная деятельность крупных местных игроков и периодические выходы на торги иностранцев из тех, кто будет готовиться к завтрашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ.

У местных компаний — металлургов и аграриев накопилось очень много хозяйственных сделок и расчетов, которые им надо завершить до конца месяца. Времени осталось всего неделя. И сдерживает их в оперативном закрытии подобных операций только одно — нехватка гривны. Поэтому часть из них будут активно ее тратить на выполнение текущих расчетов. Часть — будет вынуждена продавать валютную выручку, чтобы финансировать свои расчеты, а часть уже будет ждать поступлений основных сумм возмещений НДС от государства.

Учитывая, что не всегда эти средства приходят в середине третьей декады месяца, а очень часто ближе к ее концу, эти компании полностью зависимы от времени получения этих средств и их активность на рынке в такой ситуации очень малопрогнозируема. Это вносит определенную интригу в поведение всего межбанка в такие дни.

У иностранцев заботы несколько другие. Значительная часть этих нерезидентов — это крупные и мелкие игроки с нашими ОВГЗ. Поэтому их цель вовремя продать валюту (подороже) в моменты их покупок гривневых облигаций и вовремя ее купить (подешевле) в моменты погашения ОВГЗ и фискации своей прибыли в валюте. Поэтому эти клиенты во многом и создают то отложенный спрос на доллары и евро, то избыток предложения в моменты их активных покупок облигаций на первичном и вторичном рынках.

Учитывая завтрашний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, эти клиенты сегодня будут вести себя очень разнонаправленно по покупке/продаже валюты и это также отразится на ходе торгов.

По прогнозам Finance.ua, объемы операций на торгах в понедельник будут находиться в пределах $ 110−135 млн при совершении до 430−580 сделок, а сам межбанк и тренд по курсу будет полностью зависеть от поведения и задач крупнейших игроков.

Котировки межбанка, по нашим расчетам 24 мая будут в пределах: доллар — коридор 27,35 — 27,60 грн, евро — коридор 33,28- 33,65 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,30 — 27,60 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков до 25 коп.

Евро: в банках коридор 33,10 — 33,70 грн при спреде до 25 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 33,15 — 33,55 грн при спреде до 17−20 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,42 / 27,44

евро — 33,40 / 33,43

Курсы валют на Межбанке

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