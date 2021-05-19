От ликвидации банков пострадали 7,7 миллиона украинских граждан — правозащитник

Вследствие ликвидации банков, начиная с 2015 года, пострадали 7,7 млн украинских граждан.
Об этом заявил председатель правления МОО «Международная лига защиты прав граждан Украины» Эдуард Багиров на пресс-конференции в Укринформе на тему: «Как делают «бизнес» на ликвидации банков и как это сказывается на интересах клиентов, вкладчиков, акционеров и в целом государства Украина».
«У ликвидированных банков оставалось в залоге имущество на сотни миллиардов, которое переходило в Фонд гарантирования вкладов и которое ликвидаторы продавали через аукционы десяткам финансовых компаний. Те, получая эти права, выбивали у граждан их имущество или предлагали им заплатить 200-300% реальной стоимости залогового имущества», – рассказал Багиров.
По его данным, в результате такой деятельности финансовых компаний пострадали 7,7 млн украинских граждан.
«Фонд гарантирования вкладов выплачивал им по 200 тысяч, а остальное должны выплачивать ликвидаторы после аудита, продавая по максимальной цене, чтобы заплатить налоги и выплачивать юридическим и физическим лицам, у которых были счета в банке. Но вместо того, чтобы оценить имущество высоко и продавать дорого, они продают его за 2-3% стоимости и позволяют финансовым компаниям не платить налоги», – отметил Багиров.
Правозащитник считает необходимым создать парламентскую временную следственную комиссию для проверки деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
«Подготовили обращение главам фракций о создании следственной комиссии, чтобы проверить, насколько законно и правильно принимались решения последние 6-7 лет бывшим руководителем Фонда гарантирования вкладов, как при принятии решений учитывались интересы государства Украина и граждан Украины», – сказал Багиров.
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