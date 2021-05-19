Завершение земельной реформы: Зеленский подписал закон о передаче земель ОТО

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Документ необходим для завершения земельной реформы в Украине.
Это произошло в ходе его выступления на форуме “Украина 30. Земля”.
Согласно документу, земли государственной собственности за пределами населенных пунктов передаются в коммунальную. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций.
Закон предоставляет органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения частных земучастков и по утверждению планов детальной планировки территории за пределами населенных пунктов.
В Главном юридическом управлении ВР подчеркивали, что отдельные положения закона направлены на облегчение доступа иностранцев, лиц без гражданства или иностранных юридических лиц к приобретению в собственность земельных участков.
Они фактически приводят к декларативности законодательного положения о запрете этим лицам получать в собственность “de facto” землю “сельскохозяйственного назначения”.
“Подчеркиваем о нивелировании норм Основного закона государства в части изменения подхода к приобретению в собственность иностранцу, лицу без гражданства или иностранному юридическому лицу земельных участков сельскохозяйственного назначения”, – обращали внимание в Раде.
Изменение целевого назначения осуществляется по инициативе собственников. Изменение могут осуществить сельский, поселковый, городской совет.
Отказ Совета министров Автономной республики Крым, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления в изменении целевого назначения участка или оставление ходатайства без рассмотрения разрешили обжаловать в суде.
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