Минэкономики обнародовало новые расчеты стоимости бензина

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины установило на конец мая среднюю стоимость бензинов 24,84 грн/литр, дизтоплива — 20,89 грн/литр, говорится в обнародованном на сайте ведомства сообщении.
Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
Таким образом, по сравнению с серединой мая средняя цена бензина снижена на 0,38 грн/литр, тогда как для ДТ она не изменилась.
С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 29,84 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 27,89/грн.
В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.
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