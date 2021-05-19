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Минэкономики обнародовало новые расчеты стоимости бензина

Минэкономики обнародовало новые расчеты стоимости бензина

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины установило на конец мая среднюю стоимость бензинов 24,84 грн/литр, дизтоплива — 20,89 грн/литр, говорится в обнародованном на сайте ведомства сообщении.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Таким образом, по сравнению с серединой мая средняя цена бензина снижена на 0,38 грн/литр, тогда как для ДТ она не изменилась.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 29,84 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 27,89/грн.

В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин постановлением № 474 от 14 мая 2021 года установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива — не выше 7 грн/литр и бензина — не выше 5 грн/литр.
  • Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК «Нафтогаз Украины», проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ. Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина — ежемесячно 3, 13 и 23 числа.
  • Минэкономики также выпустило разъяснение, что под установление максимальной торговой надбавки не подпадает «брендовое премиальное топливо» с улучшенными показателями качества.

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По материалам Finance.UA
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