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В Украине заработает система «Е-ликвидность» - Минфин

В Украине заработает система «Е-ликвидность» - Минфин

В рамках проектов по цифровому развитию в Украине заработает система управления ликвидностью — «Е-ликвидность».

Об этом шла речь во время обсуждения проекта Порядка обмена информацией между Минфином и субъектами, ответственными за движение средств через единый казначейский счет (ЕКС) для целей управления ликвидностью, сообщает пресс-служба министерства.

«Запуск электронной системы управления ликвидностью создаст возможности для государства в дальнейшем максимально точно осуществлять прогнозирование остатков средств на едином казначейском счете», — говорится в сообщении.

В частности, участники мероприятия обсудили возможности наработки совместного проекта нормативно правового обеспечения, которое будет регулировать вопросы поставки информации от распорядителей средств (администраторов налогов и сборов) к электронной системе. Кроме того, они рассмотрели сильные и слабые стороны различных подходов к системе сбора информации, необходимой для прогнозирования движения средств через ЕКС, и уровня ее детализации. В результате рассмотрения вопросов была определена оптимальная модель построения системы сбора информации, которая будет взята за основу при доработке вышеуказанного порядка.

Также были достигнуты договоренности относительно дальнейшего привлечения всех ответственных исполнителей бюджетных программ государственного бюджета, которые смогут улучшить качество прогнозирования состояния ликвидности в сфере государственных финансов.

Участники встречи отметили, что запуск электронной системы управления ликвидностью создаст возможности для государства в дальнейшем максимально точно осуществлять прогнозирование остатков средств на едином казначейском счете.

По результатам встречи были достигнуты договоренности о дальнейших совместных мероприятиях по внедрению данной электронной системы.

По материалам УКРИНФОРМ
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