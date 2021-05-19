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В Гонконге продали уникальный бриллиант за $29 млн (фото)

Уникальный пурпурно-розовый бриллиант Сакура массой 15,81 карата был продан на аукционе в Гонконге за $29 млн. Это стало рекордной стоимостью для камней с таким оттенком, сообщил аукционный дом Christie’s в понедельник, 24 мая.

Указано, что накануне лот был продан за 226,3 млн гонконгских долларов ($29,13 млн). При этом оценочная стоимость камня, оправленного в кольцо из платины и золота, составляла от $25 млн до $38 млн. Имя покупателя не раскрывается.

Сакура – это крупнейший в своем роде камень насыщенного розового цвета с вторичным пурпурным оттенком. Такие алмазы крайне редко встречаются в природе, при этом лишь менее 10% их них могут весить свыше 0,2 карат.

По материалам Корреспондент.net
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