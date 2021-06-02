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Как сэкономить на доставке цветов?

Как правило, люди дарят цветы к празднику или по случаю какого-нибудь другого знаменательного события. Но зачем ждать повода? Всегда можно заказать цветы онлайн, сделать дорогому человеку неожиданный сюрприз и организовать приятный вечер посреди недели. Такие моменты надолго остаются в памяти и греют душу даже в самые серые будни. Тем более, что сегодня, благодаря сервису Flowers.ua, можно сэкономить на доставке цветов.

Доставка цветов курьером по всей Украине

Доставка цветов по всей Украине – отличный способ поздравить любимую или просто напомнить о себе и своих искренних чувствах. К тому же, доставка цветов может быть осуществлена ​​анонимно, что еще больше подогреет интерес. Каждый букет и цветочная композиция дополняется фирменной поздравительной открыткой (прилагается бесплатно). Вы сами решаете, какой текст должен быть в ней. Это прекрасная возможность выразить свои эмоции. Бесплатная доставка цветов и подарков действует по всем областным центрам Украины.

Широчайший ассортимент цветочных композиций

В каталоге компании представлен широчайший выбор цветов самых различных сортов, как местных, так и привозных. Обратите внимание на белые или разноцветные орхидеи. Это очень изысканные и утонченные цветы. К тому же, можно заказать не только букет орхидей, но и живую орхидею в горшке. Если ваш адресат любит экзотику, остановите свой выбор на антуриумах, эустомах или альстромериях. Данные цветы всегда ассоциируются с жарким летом и вызывают восторг. Также не стоит упускать из виду красные розы – это вечная классика, которая не теряет актуальности и по сей день. Но можно подобрать и белые, и кремовые, и розовые, и декоративные розы сорта Miss Piggy. Удивите возлюбленную количеством – пышный букет из 101, 501 или даже 1001 цветка не оставит равнодушной ни одну девушку. Оригинальным вариантом подарка также являются цветы в коробке. Шляпная коробка создает интригу и стильно выглядит. К тому же, подобная упаковка намного дольше сохраняет свежесть растений. Также флористы рекомендуют обратить внимание на цветы в кашпо. Кашпо – это современная трендовая емкость, которая может быть представлена в виде шкатулки, конверта или, например, ведерка. Очень необычно смотрится и так же, как шляпная коробка, продлевает жизнь цветам. А, если вдруг вы захотите сделать действительно уникальный подарок, воспользуйтесь возможностью оформить индивидуальный заказ.

Только самые свежие цветы

Для того, чтобы букеты от Flowers.ua радовали получателя максимально долго, флористы собирают все композиции только в день, на который назначена доставка и уже после оплаты заявки. Затем готовый букет хранится в специальных холодильных камерах, откуда его забирает курьер. К тому же, флористы Flowers.ua тщательно отбирают каждый цветок и следят, чтобы на растениях не было повреждений или признаков увядания.

Прием заказов 24/7

Оформить заказ можно в любое удобное для вас время. Круглосуточная служба поддержки компании работает без выходных и праздников. Также у Flowers.ua есть личная курьерская служба в Украине и контакты проверенных курьеров в других странах мира. В любом случае, курьеры без проблем отвезут букет цветов туда, куда нужно и точно в срок. Кроме того, курьер может сделать фотоотчет процесса доставки. Фотографию счастливого адресата с цветами в руках вы получите тут же на указанный вами мессенджер. Стоит отметить, что фотосъемка происходит только при согласии получателя.

Заказ через приложение и широкий выбор способов оплаты

Чтобы еще больше упростить процесс заказа, разработчики Flowers.ua создали фирменное приложение (доступно для скачивания в Google Play и App Store).

А оплатить заказ можно в любой удобной валюте (UAH, RUR, EUR, USD) посредством одной из популярных платежных систем (PayPal, Apple Pay, Приват24 и проч.). Flowers.ua сотрудничает с крупными украинскими банками, благодаря чему вы можете получить кешбек до 20%.

По материалам Flowers.ua
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