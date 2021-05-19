Прекращение пандемии COVID-19 может стоить 50 млрд долларов - МВФ

Международный валютный фонд в пятницу обнародовал предложение на сумму 50 миллиардов долларов, чтобы положить конец пандемии COVID-19, передает УНН, ссылаясь на публикацию МВФ.
План предусматривает проведение вакцинации не менее 40% населения всех стран мира к концу 2021 года и не менее 60% населения на первую половину 2022 года.
Предполагается, что 35 миллиардов долларов будут задействованы в качестве грантового финансирования. Оставшаяся часть общего плана финансирования – около 15 миллиардов долларов – может поступить от национальных правительств.
По данным МВФ, в дальнейшем выполнение плана приведет к вливанию в мировую экономику суммы, эквивалентной 9 триллионам долларов, к 2025 году из-за более быстрого восстановления экономической активности. При этом страны с развитой экономикой, которые, вероятно, вложат больше средств в эти усилия, получат самую высокую отдачу – на них будет приходиться 40%.
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