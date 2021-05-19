Subaru показала свой первый вертолет

Компания Subaru показала первый в своей истории вертолет – модель Bell 412EPX, созданный совместно с производителем вертолетов Bell.
Новый Subaru Bell 412EPX, который разрабатывался с 2015 года, стал модификацией семейства Bell 412. Оснащенный турбированным двигателем Pratt & Whitney Canada PT6T-9 Twin-Pac вертолет способен развивать скорость до 111 км/час.
Первый вертолет получила полиция префектуры Иватэ.
Напомним, в начале 2020 года Aston Martin представил первый в своей истории вертолет – модель ACH130 Aston Martin Edition, созданную в сотрудничестве с аэрокосмическим концерном Airbus.
Фото: mmr.net.ua
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