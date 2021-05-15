В Украине утвердили план развития ГТС на десятилетия

Нацкомиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг, утвердила план развития газотранспортной системы Украины до 2030 года.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Читайте также: Оператор ГТС получил ₴4,6 миллиарда чистой прибыли в первом квартале
«НКРЭКУ утвердила План развития газотранспортной системы с 2021 года по 2030 год Оператора газотранспортной системы на плановую сумму 37,3 млрд гривен ($ 1,36 млрд по текущему курсу национального банка страны) без НДС», — сказано в сообщении.
Как уточняется, инвестиционная программа Оператора ГТС Украины на текущий год утверждена в объеме 1,2 млрд гривен ($ 43,6 млн) без НДС.
Ожидается, что по итогам 10-летнего плана развития ГТС должно быть обеспечено выполнение возложенных на оператора производственных задач по транспортировке газа, обеспечение надежной и безаварийной работы ГТС страны.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент рассказал, когда закончится эпоха бедностиВчера, 16:00 - 2118 19
Зеленский заявил, что "Укрзализныця" – банкрот и нужно искать частного инвестораВчера, 16:47 - 1830 8
Зеленский: минимальная зарплата до конца года вырастет до 6500 гривенВчера, 15:00 - 1020 8
BlaBlaCar запустила новые функции на основе искусственного интеллекта12 ч. назад - 295 5
Михаил Федоров: кто и почему «завалил» Bitcoin6 ч. назад - 1972 4
В банках дали прогноз курса гривны к доллару на ближайшие недели7 ч. назад - 3067
Президент рассказал, когда закончится эпоха бедностиВчера, 16:00 - 2118 19
В «Приват24» появилась новая услуга4 ч. назад - 2072
Зеленский заявил, что "Укрзализныця" – банкрот и нужно искать частного инвестораВчера, 16:47 - 1830 8
Зеленский подписал закон о «письмах счастья» за нарушения ПДД6 ч. назад - 1714 1
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхожденияПозавчера, 11:36 - 287
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 500
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 675
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 496
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3849