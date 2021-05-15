Байден планирует ужесточить налоговое регулирование криптовалют

На фоне усиления регулирования нормативной базы для цифровых валют правительство США намерено обязать компании сообщать в налоговые органы о транзакциях с использованием криптовалют на сумму более $10 000.
Как сообщает FT, аналогичные правила будут применяться как к биткойнам и другим цифровым монетам, так и к наличным деньгам.
Читайте также: Криптовалютные миллиардеры за 9 дней потеряли $15,5 млрд из-за обвала курса цифровых валют
Предложение США, обнародованное на следующий день после того, как Китай сообщил о мерах регулирования цифровых валют, является частью широкого набора инициатив, направленных на сдерживание уклонения от уплаты налогов.
Цена на биткойн упала на 5% после того, как США объявили о своем предложении.
В Минфине США подчеркивают, даже сейчас некоторые платежи с использованием биткойнов и других криптовалют трудно отследить, и поэтому они «будут способствовать незаконной деятельности, включая уклонение от уплаты налогов».
Читайте также: Михаил Федоров: кто и почему «обвалил» Bitcoin
Регулятор фондового рынка США также хочет большей власти над криптовалютами. Новый глава комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер на прошлой неделе пожаловался на то, что в криптовалютах практически не предусмотрена защита потребителей, хотя часто наблюдается волатильность.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент рассказал, когда закончится эпоха бедностиВчера, 16:00 - 2187 19
Зеленский заявил, что "Укрзализныця" – банкрот и нужно искать частного инвестораВчера, 16:47 - 1900 8
Зеленский: минимальная зарплата до конца года вырастет до 6500 гривенВчера, 15:00 - 1048 8
Михаил Федоров: кто и почему «завалил» Bitcoin7 ч. назад - 2268 6
BlaBlaCar запустила новые функции на основе искусственного интеллекта14 ч. назад - 324 5
В банках дали прогноз курса гривны к доллару на ближайшие недели9 ч. назад - 3866
В «Приват24» появилась новая услуга6 ч. назад - 2566
Зеленский подписал закон о «письмах счастья» за нарушения ПДД8 ч. назад - 1872 1
Нацбанк снимет все ограничения на движение капиталаВчера, 19:00 - 858
Samsung представил новый смартфон (фото)Вчера, 22:02 - 759 1
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхожденияПозавчера, 11:36 - 293
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 509
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 679
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 499
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3863