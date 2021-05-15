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Байден планирует ужесточить налоговое регулирование криптовалют

Байден планирует ужесточить налоговое регулирование криптовалют

На фоне усиления регулирования нормативной базы для цифровых валют правительство США намерено обязать компании сообщать в налоговые органы о транзакциях с использованием криптовалют на сумму более $10 000.

Как сообщает FT, аналогичные правила будут применяться как к биткойнам и другим цифровым монетам, так и к наличным деньгам.

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Предложение США, обнародованное на следующий день после того, как Китай сообщил о мерах регулирования цифровых валют, является частью широкого набора инициатив, направленных на сдерживание уклонения от уплаты налогов.

Цена на биткойн упала на 5% после того, как США объявили о своем предложении.

В Минфине США подчеркивают, даже сейчас некоторые платежи с использованием биткойнов и других криптовалют трудно отследить, и поэтому они «будут способствовать незаконной деятельности, включая уклонение от уплаты налогов».

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Регулятор фондового рынка США также хочет большей власти над криптовалютами. Новый глава комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер на прошлой неделе пожаловался на то, что в криптовалютах практически не предусмотрена защита потребителей, хотя часто наблюдается волатильность.

По материалам Mind
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