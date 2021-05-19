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Создана система 3D-печати, способная производить батареи для электрокаров

Создана система 3D-печати, способная производить батареи для электрокаров

Калифорнийские разработчики из компании Sakuu Corporation создали новую систему 3D-печати, которая может печатать батареи для больших электромобилей по запросу. В этой системе используются новые технологии для создания твердотельных батарей, легче и меньше традиционных литий-ионных батарей.

Об этом пишет 3DPrint.

В системе Sakuu Corporation используются два типа печати. С одной стороны, система плавления с порошковым слоем, которая спекает материал в твердой форме, а с другой стороны, головка для струйного напыления, которая заботится о точном разбрасывании материала. Эта система способна печатать как керамику, так и металл.

«Гибкость процесса системы печати означает, что клиенты могут легко переключить производство на разные типы и размеры батарей по мере необходимости, например, чтобы получить вдвое больше энергии в том же пространстве или минимальную энергию в половине пространства», — рассказал основатель Sakuu Роберт Багери.

Поскольку вся система легко модифицируется, можно будет печатать аккумуляторы для автомобиля и электросамоката в один день. Компания утверждает, что ее батареи получаются на 50% легче и на 20% меньше, чем традиционные литий-ионные аккумуляторы.

По материалам internetua.com
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