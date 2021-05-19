Tesla отказалась от расширения производства в КНР

Американский автопроизводитель отказался от планов по расширению своей производственной площадки в КНР.

Так, на выкупаемых землях планировалось создать глобальный экспортный центр, но политические разногласия между странами вынудили отказаться от этой идеи.

Планы были изменены из-за напряженности отношений между КНР и США, а также действующей пошлины в 25% на ввозимые в Соединенные Штаты автомобили, произведенные в Китае. Это делает нецелесообразными поставки машин из Китая в США.

По информации нескольких источников Reuters, в марте Tesla воздержалась от подачи заявки на покупку участка, который находится через дорогу от завода, расположенного в Шанхае.

Другие источники сообщают, что компания никогда открыто не выражала намерение купить дополнительный участок земли под производство.