Tesla отказалась от расширения производства в КНР

Американский автопроизводитель отказался от планов по расширению своей производственной площадки в КНР.
Так, на выкупаемых землях планировалось создать глобальный экспортный центр, но политические разногласия между странами вынудили отказаться от этой идеи.
Планы были изменены из-за напряженности отношений между КНР и США, а также действующей пошлины в 25% на ввозимые в Соединенные Штаты автомобили, произведенные в Китае. Это делает нецелесообразными поставки машин из Китая в США.
По информации нескольких источников Reuters, в марте Tesla воздержалась от подачи заявки на покупку участка, который находится через дорогу от завода, расположенного в Шанхае.
Другие источники сообщают, что компания никогда открыто не выражала намерение купить дополнительный участок земли под производство.
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