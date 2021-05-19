Snap анонсировала свои первые умные очки с поддержкой дополненной реальности

Гендиректор Snap Эван Шпигель (Evan Spiegel) представил на виртуальном мероприятии для разработчиков Partner Summit первые очки компании с поддержкой дополненной реальности. Новинка получила футуристический внешний вид, а также довольно богатую функциональность для своих габаритов.
Первые два поколения умных очков компании, вышедшие в 2016 и 2018 годах, выглядели как солнцезащитные очки и имели камеру в углу оправы. С её помощью можно было снимать видео, а позже и фото, которые затем можно было перенести на смартфон и опубликовать в Snapchat или другой социальной сети.
Очки Snap четвёртого поколения были созданы секретным аппаратным подразделением Snap Lab, которое также занимается разработкой дрона с камерой.
Фото: The Verge
Новые очки, получившие название Spectacles AR, оснащены двумя дисплеями с автоматической регулировкой яркости до 2000 кд/м2, а также оптическими волноводами, которые способны накладывать на реальное окружение компьютерные изображения с эффектами AR, созданными с помощью программных инструментов Snapchat.
Две фронтальные камеры используют программное обеспечение Snap, чтобы автоматически обнаруживать физические поверхности и размещать эффекты AR таким образом, чтобы они не мешали реальному отображению мира.
Также у устройства имеется четыре микрофона, два стереодинамика и сенсорная панель для управления. Функциями очков можно управлять с помощью голосовых команд, сказав «Hey Snapchat» (Привет, Snapchat).
Очки весят 134 грамма, что более чем вдвое превышает вес предыдущей версии, но намного меньше, чем гарнитура Hololens AR от Microsoft. Продолжительность автономной работы смарт-очков — всего полчаса. Это ещё раз подтверждает то, что устройство не рассчитано на потребительский рынок, а предназначено для разработчиков, создающих эффекты дополненной реальности для Snapchat с помощью приложения Lens Studio.
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