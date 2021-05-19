Ford сокращает производство и останавливает несколько заводов

Американский автопроизводитель Ford сокращает производство и временно останавливает ряд заводов из-за дефицита полупроводниковых чипов.
Как передает FOX Business, Ford установил следующие изменения в графике работы своих подразделений:
В издании отмечают, что такое решение было принято на следующий день после того, как президент США посетил новый центр электромобилей Rouge в Дирборне, где Ford будет производить свой недавно анонсированный электрический пикап F-150 Lightning.
Электрокар ориентировочно поступит в продажу где-то в середине 2022 года. В компании заявили, что на его выпуск Ford планирует потратить около 700 млн долларов и создать 300 новых рабочих мест.
Согласно инфраструктурному пакету Байдена, на инвестиции в производство электромобилей будет выделено 174 млрд долларов. В Белом доме заявили, что эти деньги «позволят автопроизводителям стимулировать внутренние цепочки поставок от сырья до запчастей, переоборудовать заводы, чтобы конкурировать на мировом рынке, и поддержать производство аккумуляторов и электромобилей».
План предусматривает замену 50 тысяч транспортных средств с дизельным двигателем и перевод не менее 20% школьных автобусов на электромобили.
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