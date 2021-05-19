0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 116 0

Ford сокращает производство и останавливает несколько заводов

Ford сокращает производство и останавливает несколько заводов

Американский автопроизводитель Ford сокращает производство и временно останавливает ряд заводов из-за дефицита полупроводниковых чипов.

Как передает FOX Business, Ford установил следующие изменения в графике работы своих подразделений:

  • сборочный завод в Чикаго будет закрыт 31 мая, а с 7 июня будет работать по сокращенному графику;
  • сборочный завод в Флэт-Роке, штат Мичиган, не будет работать с 31 мая по 7 июня;
  • завод по производству грузовых автомобилей в Дирборне в Мичигане и сборочный завод в Канзас-Сити — линия по производству грузовых автомобилей — будут остановлены 31 мая и 7 июня, а в течение недели с 14 июня будут работать по сокращенному графику;
  • сборочный завод в Эрмосильо, Мексика, не будет работать с 21 по 28 июня;
  • сборочный завод в Луисвилле, штат Кентукки, не будет работать с 31 мая по 28 июня;
  • сборочный комплекс в Оквилле, Канада, будет закрыт с 31 мая по 21 июня;
  • сборочный завод в Огайо будет производить только кабины Super Duty Chassis и грузовики Medium Duty 31 мая, 7 июня и 14 июня.

В издании отмечают, что такое решение было принято на следующий день после того, как президент США посетил новый центр электромобилей Rouge в Дирборне, где Ford будет производить свой недавно анонсированный электрический пикап F-150 Lightning.

Электрокар ориентировочно поступит в продажу где-то в середине 2022 года. В компании заявили, что на его выпуск Ford планирует потратить около 700 млн долларов и создать 300 новых рабочих мест.

Согласно инфраструктурному пакету Байдена, на инвестиции в производство электромобилей будет выделено 174 млрд долларов. В Белом доме заявили, что эти деньги «позволят автопроизводителям стимулировать внутренние цепочки поставок от сырья до запчастей, переоборудовать заводы, чтобы конкурировать на мировом рынке, и поддержать производство аккумуляторов и электромобилей».

План предусматривает замену 50 тысяч транспортных средств с дизельным двигателем и перевод не менее 20% школьных автобусов на электромобили.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.