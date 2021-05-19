В Европе выросли продажи самолетов бизнес-авиации

Продажи самолетов бизнес-авиации в Европе в 2020 году увеличились до 154 единиц, несмотря на кризис, как показало исследование авиационной брокерской компании Colibri Aircraft. Годом ранее этот показатель составил 152 самолета.
Пандемия коронавируса значительно меньше повлияла на этот сегмент по сравнению с рынком регулярных полетов.
Например, количество вылетов бизнес-авиации в 2020 году в Европе составило 41 100, что на 23% меньше по сравнению с докризисным 2019 годом.
При этом рынок регулярных рейсов упал в 2020 году в зависимости от месяца на 51-88%.
Общая стоимость купленных в 2020 году в Европе бизнес-джетов, по подсчетам Colibri Aircraft, составила $1 млрд.
Больше всего самолетов для бизнес-поездок купили в Германии – 32 единицы на сумму $127 млн. На втором месте по сумме расходов оказалась Великобритания с количеством купленных самолетов 14, цена которых составила $118,2 млн.
Третье место у Мальты – 16 самолетов со стоимостью $112,1 млн.
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