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ЕС может выделить Украине второй транш на €600 миллионов в сентябре - Стефанишин

ЕС может выделить Украине второй транш на €600 миллионов в сентябре - Стефанишин

Европейский Союз может принять решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро в сентябре при условии выполнения страной «домашнего задания».

Об этом в Брюсселе во время встречи с прессой по итогам трехдневного рабочего визита в ЕС и в НАТО заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Во время встречи мы так же проговаривали вопрос о получении второго транша макрофинансовой помощи. Ожидается, что такое решение будет принято не позднее сентября этого года. И мы со своей стороны также выполняем свою домашнюю работу», — сказала Стефанишина.

Напомним, в апреле прошлого года Европейская комиссия приняла решение о предоставлении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для снижения нагрузки на бюджет в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19.

В декабре 2020 года Украина получила первый транш такой помощи в объеме 600 миллионов евро, что было оценено правительством Украины как важный сигнал в поддержку ее евроинтеграционного курса.

Получение Украиной второго транша этой макрофинансовой помощи обусловлено, в частности, успешным сотрудничеством между Украиной и МВФ, а также проведением ключевых реформ в верховенстве права и борьбе с коррупцией, в административном управлении и в управлении государственными финансами, в улучшении бизнес-климата и в секторальных реформах.

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По материалам УКРИНФОРМ
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