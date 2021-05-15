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Паспорта вакцинации нужны для ослабления карантина в Украине - МОЗ

Паспорта вакцинации нужны для ослабления карантина в Украине - МОЗ

Введение паспортов вакцинации от коронавируса нужно не только для того, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру, но и для того, чтобы в Украине была возможность ослабить карантинные ограничения.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер на телеканале «Дом».

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«Наша идея заключается в том, что после того как большинство украинцев будут иметь цифровой документ о вакцинации, страну можно будет возвращать к нормальной жизни, без карантинных ограничений. И так называемые паспорта вакцинации больше нужны именно для этого», — заявил он.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что такие паспорта не должны быть обязательными, ведь это ограничивает права людей.

«Но людям надо понимать, что если они хотят сделать свое путешествие максимально комфортным, этот документ упростит прохождение всех формальностей. Однако Еврокомиссия рассматривает и другие, альтернативные варианты. В частности, путешествие со свежим ПЦР-тестом», — добавил Кучер.

По его словам, паспорт вакцинации будет цифровым. По предварительным данным, он будет действовать 180 дней, сказал представитель Минздрава.

По материалам УКРИНФОРМ
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