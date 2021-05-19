Маск анонсировал начало поставок Tesla Model S Plaid в начале июня (фото, видео)

Глава Tesla Илон Маск сообщил, что 3 июня на заводе компании в Калифорнии пройдет специальное мероприятие, посвященное фактическому старту поставок флагманских седанов Model S Plaid клиентам. Они начнутся спустя несколько дней после ивента.

В начале 2021 года Tesla представила обновленные автомобили Model S и Model X, выделяющиеся, в числе прочего, новым U-образным рулем, напоминающим «штурвал» гоночных болидов Формулы-1. В линейке Model S предыдущий топовый вариант Model S Performance заменила Model S Plaid с тремя электромоторами (мощность — 1034 лошадиные силы, разгон до 60 миль в час — за 1,99 секунды, дальность хода 628 километров), которая изначально дебютировала на сентябрьской батарейной презентации Battery Day.



Фото: Tesla

Анонсируя обновленные флагманские седан и кроссовер в конце января 2021 года Илон Маск заявил, что поставки автомобилей начнутся «в ближайшие недели», что подразумевало выполнение первых заказов в феврале. Но этого не случилось. На недавнем отчете глава Tesla сообщил, что отгрузки новых Tesla Model S должны начаться в самое ближайшее время. И вот сейчас Tesla, похоже, наконец готова выпустить автомобиль на рынок.



Фото: Tesla

Ожидается, что на презентации состоится полноценный анонс обновленного седана Model S со всеми подробностями, в том числе о нашумевшем редизайе рулевого колеса. Предполагается, что в новой Model S компания упразднила переключатель режимов езды PRND и полностью автоматизировала это действие — автомобиль сможет самостоятельно распознавать, какой режим необходимо включить.