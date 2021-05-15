Квартальный объём рынка смартфонов превысил $100 млрд

Исследование, проведённое компанией Strategy Analytics, говорит о том, что глобальный рынок смартфонов в первом квартале текущего года вырос более чем на треть в денежном выражении, что объясняется совокупным влиянием сразу нескольких факторов.
В частности, объём мировой отрасли превысил знаковую отметку в $100 млрд. Это на 37 % больше по сравнению с результатом за первую четверть прошлого года.
Практически половину всей выручки — 46 % — по итогам прошлого квартала получила Apple. На втором месте с большим отставанием находится южнокорейский гигант Samsung — 19 %.
Далее следуют китайские поставщики. Так, «бронзу» завоевала Vivo, показавшая результат в 8 %. Затем идут Oppo и Xiaomi, каждая из которых получила примерно по 7 % в общем объёме выручки на мировом рынке смартфонов.
Доля китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, попавшего под жёсткие американские санкции, резко пошла на убыль: квартальный результат — только 3 %.
График: Strategy Analytics
Все прочие поставщики умных сотовых аппаратов сообща контролируют 10 % глобального рынка в денежном выражении.
Аналитики отмечают, что выручка растёт на фоне быстрого развития сегмента 5G и повышения цен на электронные компоненты в условиях наблюдающегося дефицита. Кроме того, отрасль восстанавливается после удара коронавируса.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент рассказал, когда закончится эпоха бедностиВчера, 16:00 - 1065 5
Укрпочта отключает все терминалы банков в своих отделенияхВчера, 10:04 - 1833 5
Правительство конкретизировало назначение жилищных субсидийВчера, 09:01 - 1641 5
Зеленский заявил, что "Укрзализныця" – банкрот и нужно искать частного инвестораВчера, 16:47 - 909 4
Зеленский: минимальная зарплата до конца года вырастет до 6500 гривенВчера, 15:00 - 613 4
В Нацбанке назвали причину укрепления гривныВчера, 11:00 - 2816 4
Смогли бы вы устроиться на работу в банк? (тест)Вчера, 11:35 - 2018
Укрпочта отключает все терминалы банков в своих отделенияхВчера, 10:04 - 1833 5
Правительство конкретизировало назначение жилищных субсидийВчера, 09:01 - 1641 5
Почему проезд в электричке должен стоить 79 грн — ответ КиевпастрансаВчера, 10:46 - 1129
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхожденияПозавчера, 11:36 - 232
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 474
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 635
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 472
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3747