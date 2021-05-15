Квартальный объём рынка смартфонов превысил $100 млрд

Исследование, проведённое компанией Strategy Analytics, говорит о том, что глобальный рынок смартфонов в первом квартале текущего года вырос более чем на треть в денежном выражении, что объясняется совокупным влиянием сразу нескольких факторов.

В частности, объём мировой отрасли превысил знаковую отметку в $100 млрд. Это на 37 % больше по сравнению с результатом за первую четверть прошлого года.

Практически половину всей выручки — 46 % — по итогам прошлого квартала получила Apple. На втором месте с большим отставанием находится южнокорейский гигант Samsung — 19 %.

Далее следуют китайские поставщики. Так, «бронзу» завоевала Vivo, показавшая результат в 8 %. Затем идут Oppo и Xiaomi, каждая из которых получила примерно по 7 % в общем объёме выручки на мировом рынке смартфонов.

Доля китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, попавшего под жёсткие американские санкции, резко пошла на убыль: квартальный результат — только 3 %.



График: Strategy Analytics

Все прочие поставщики умных сотовых аппаратов сообща контролируют 10 % глобального рынка в денежном выражении.

Аналитики отмечают, что выручка растёт на фоне быстрого развития сегмента 5G и повышения цен на электронные компоненты в условиях наблюдающегося дефицита. Кроме того, отрасль восстанавливается после удара коронавируса.