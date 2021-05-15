Еврокомиссия подписала новый контракт с Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19

Европейская комиссия объявила о подписании третьего контракта с BioNTech-Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины в течение 2021−2023 годов.
Об этом сообщает ЕК.
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«Европейская комиссия подписала третий контракт с фармакологическими компаниями BioNTech и Pfizer. Она (Еврокомиссия) зарезервировала 1,8 миллиарда доз от имени всех стран ЕС на период с конца 2021 до 2023 года. Это позволит закупить 900 миллионов доз вакцины с возможностью закупки дополнительных 900 миллионов доз», — говорится в сообщении.
По условиям контракта производство вакцин должно быть расположенным на территории Евросоюза и гарантировать способность поставить оговоренное количество вакцин.
Контракт расширяет возможности по передаче части закупленной вакцины странам-партнерам или через фонд вакцинации COVAX.
«Производство и доставка в ЕС до 1,8 миллиарда доз являются гарантированными. Потенциальные контракты с другими производителями будут заключаться по такой же модели, на пользу для всех», — сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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