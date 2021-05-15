Ежегодные потери экономики Украины из-за инсультов достигают 100 млрд грн

Более 30% украинцев, которым сейчас 25 лет и более, имеют высокий риск в течение жизни заболеть острым инсультом. Такие прогнозы обнародовали на пресс-конференции по случаю одобрения Министерством здравоохранения Декларации о реализации в Украине европейского Плана действий по борьбе с инсультом.

По данным официальной статистики МЗ Украины, ежегодно в нашей стране происходит около 130 тысяч случаев инсульта, и до 40% пациентов умирают в течение первого месяца с начала заболевания. Около 35% пациентов – люди трудоспособного возраста.

Общие потери экономики Украины из-за инсультов могут достигать 100 млрд грн в год, отмечают эксперты. Они включают недополученную на протяжении многих лет прибыль предприятий из-за потери специалистов, изъятие с рынка труда родных больных, ухаживающих за пациентом 24/7, недополученный объем налогов, прямые финансовые расходы бюджетов разных уровней на лечение и реабилитацию пациентов.

«Украина на протяжении многих лет входит в первую 5-ку стран мира по показателям общей смертности населения, а смертность от инсульта в Украине намного превышает показатели стран не только Западной, но и Центральной Европы. Новый случай инсульта в Украине фиксируют каждые 4 минуты, каждые 6 минут от этой болезни умирает один человек. Инсульт – вторая по масштабности причина смертности украинцев и ведущая причина инвалидности среди взрослых. Каждый должен подумать о себе и о своих родных – угроза очень реальная, она имеет признаки бедствия национального масштаба», – отметил врач-невролог Юрий Фломин, заведующий инсультным центром, эксперт Министерства здравоохранения Украины по вопросам неврологии и инсульта.

Уменьшить к 2030 году количество инсультов на 10% по сравнению с 2019 годом и лечение 90% пациентов в специализированных отделениях (инсультных блоках) – главные цели европейского плана действий. Декларацию о его реализации Украина первой в Европе одобрила на государственном уровне. «Масштаб проблемы инсультов является настолько значительным, что только профессиональное сообщество не сможет одолеть проблему, нужна консолидация усилий всего общества», – отметил Юрий Фломин.

Согласно принятым в 2019 году нормативам, бригада скорой помощи должна прибыть на вызов к пациенту с подозрением на инсульт в течение 20 минут, а в течение 60 минут – доставить его в больницу, где есть соответствующее отделение.

Такое медучреждение должно оказывать всю необходимую помощь в круглосуточном режиме и должно на момент прибытия уже ждать пациента – его сразу должны доставить в кабинет диагностики – КТ или МРТ, отметил руководитель экспертной группы по вопросам экстренной помощи МЗ Украины Александр Данилюк.

Однако «скорые» в срок до 6 часов доставляют лишь 20% пациентов, отметил Дмитрий Щеглов, директор Центра эндоваскулярной нейрохирургии Национальной академии медицинских наук.

«Существует проблема на уровне первичной медицины – пациенты поступают в запущенном состоянии, поскольку вовремя не обратились за помощью к врачам», – рассказала Нина Головенко, главный врач Белоцерковской городской больницы №2, где создан один из лучших инсультных центров в стране.

Государство гарантирует финансирование помощи больным инсультом в больницах, подписавших договоры с НСЗУ. «В случае базового лечения финансирование на одного больного составляет 14,6 тыс. грн., в случае проведения тромболизиса – 54 тыс. грн., в случае выполнения внутрисосудистого хирургического вмешательства – 97,8 тыс. грн», – отметил Андрей Виленский, руководитель Национальной службы здоровья Украины.