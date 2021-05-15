37% безналичных оплат Mastercard осуществляется через NFC

В первом квартале 2021 года каждая вторая безналичная оплата картой Mastercard в Украине — это цифровая оплата с помощью NFC-гаджета или онлайн.

По статистике Mastercard, за последний год во многих категориях количество онлайн-покупок выросло в разы.

Рост количества оплат онлайн в Украине (I квартал 2020 — I квартал 2021):

Продуктовый ритейл — рост в 2 раза;

Одежда — рост в 2 раза;

Электроника — рост в 2 раза;

Образование — рост в 2 раза;

Ресторанная сфера — рост на 70%;

Аптеки — рост в 3 раза;

Товары для дома и интерьера — рост в 4,5 раза;

Спорттовары — рост в 7,5 раза.

В некоторых категориях доля онлайн-оплат вышла на первый план и сегодня значительно превышает оплаты в физических торговых точках. Так, украинцы оплачивают коммунальные услуги в 10 раз чаще онлайн: здесь, по картам Mastercard, доля цифровых оплат составляет уже почти 90%.

В категории транспортных сервисов уже более 30% поездок украинцы оплачивают онлайн, авиаперевозок — 76%.

В офлайн-коммерции пользователи также отдают предпочтение оплатам NFC-гаджетам и все чаще отказываются от пластиковых карт.

По статистике Mastercard, сегодня уже 37% всех безналичных оплат в физическом ритейле в стране составляют NFC-транзакции — год назад доля была на 10 п. п. ниже. Украина по-прежнему стабильно входит в топ стран мира по количеству NFC-оплат смартфонами и гаджетами с Mastercard.

Особенно стремительно при этом продолжает набирать обороты тренд на оплаты носимыми устройствами: так, недавно Украина вошла в тройку стран-лидеров Европы по количеству оплат по картам Mastercard.

«В Украине уже почти четыре миллиона токенизированных карт, и учитывая количество смартфонов с NFC у пользователей, за ближайшие 2−3 года число оцифрованных карт может вырасти до 10 миллионов штук. А значит, количество NFC-оплат будет расти пропорционально и в дальнейшем», — отметил вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове Юрий Батхин.

Год пандемии существенно повлиял на привычки пользователей по всему миру, и диджитал-трансформация — тренд, присущий практически всем странам. По данным международного отчета Mastercard Recovery Insights 2021, электронная коммерция глобально выросла на 25−30% за год пандемии — как в объеме продаж, так и в количестве покупок. Кроме того, потребители стали активнее покупать онлайн на различных веб-сайтах и маркетплейсах: в среднем на 30% увеличилось количество интернет-магазинов, где пользователи осуществляют покупки онлайн.

По данным НБУ, в прошлом году по количеству операций преобладали безналичные — 87%.

В частности, украинцы активно использовали бесконтактные карты, смартфоны и другие NFC-устройства для осуществления бесконтактных платежей — почти 20% этих операций в торговых сетях происходили с помощью NFC.

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