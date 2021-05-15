В Египте возобновили визовый сбор

Некоторые порты в египетских губернаторствах Красное Море, Южный Синай, Луксор и Асуан возобновили взимание с туристов сбора за въездные визы.

Об этом сообщает Egypt Independent.

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Туристам для въезда в Египет нужно заплатить 25 долларов после окончания бесплатного периода, который длился с 1 июля 2020 года до 30 апреля 2021 года. С 1 мая эту норму не продлили.

Однако работники местных туристических компаний призвали министерство внутренних дел и туризма продлить период льгот до начала следующего зимнего туристического сезона, чтобы способствовать развитию туризма, который сильно пострадал в результате вспышки COVID-19.

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