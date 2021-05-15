Нацбанк снимет все ограничения на движение капитала

Национальный банк планирует снять все ограничения на движение капитала в рамках валютной либерализации.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан во время презентации новой Стратегии Нацбанка до 2025 года.
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«Будут сняты последние ограничения по свободному движению капитала», — отметил он.
Еще в феврале 2019 года НБУ согласно закону О валюте и валютных операциях утвердил новую систему валютного регулирования, которая предусматривает ряд послаблений на валютном рынке.
В январе 2021 года Нацбанк отменил ряд ограничений при проведении операций с инвалютой для усиления валютной либерализации, в частности снял запрет на валютные операции на условиях «форвард».
В феврале НБУ увеличил е-лимит для ряда валютных операций украинцев вдвое — до 200 тыс. евро.
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