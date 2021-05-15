Газ в Европе стал дешеветь после рекордных цен

Газ в Европе дешевеет с рекордных уровней в мае, снизившись ниже 300 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 20 мая.

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Так, цена газа на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $290 за тысячу кубометров (после 2,5-летнего максимума в $342).

Отмечается, что ранее стали снижаться цены на газ в Азии – июльский фьючерс на азиатский СПГ-индекс Platts JKM упал до $338 за тысячу кубометров с $373 по итогам торгов в пятницу.

“А на европейском рынке произошел обвал главного энергетического индикатора – цен на эмиссию углекислого газа. Цена европейских квот на эмиссии углерода (EUA) упала с исторического рекорда выше 56 евро за тонну в конце минувшей недели ниже 50 евро”, – говорится в сообщении.

С начала года средняя цена контракта “на день вперед” на TTF составила $248 за тысячу кубометров.

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