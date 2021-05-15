0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 94 0

Газ в Европе стал дешеветь после рекордных цен

Газ в Европе стал дешеветь после рекордных цен

Газ в Европе дешевеет с рекордных уровней в мае, снизившись ниже 300 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 20 мая.

Читайте также: Минэкономики начало публиковать цену импортного газа в кВт-ч

Так, цена газа на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $290 за тысячу кубометров (после 2,5-летнего максимума в $342).

Отмечается, что ранее стали снижаться цены на газ в Азии – июльский фьючерс на азиатский СПГ-индекс Platts JKM упал до $338 за тысячу кубометров с $373 по итогам торгов в пятницу.

“А на европейском рынке произошел обвал главного энергетического индикатора – цен на эмиссию углекислого газа. Цена европейских квот на эмиссии углерода (EUA) упала с исторического рекорда выше 56 евро за тонну в конце минувшей недели ниже 50 евро”, – говорится в сообщении.

С начала года средняя цена контракта “на день вперед” на TTF составила $248 за тысячу кубометров.

Обо всех важных экономических событиях вы можете узнать в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.