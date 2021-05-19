Google обещает: универсальный квантовый компьютер будет готов к 2029 году

Google планирует потратить несколько миллиардов долларов на создание квантового компьютера, который мог бы выполнять задачи крупного бизнеса и научных учреждений, не совершая ошибок.

Такие планы озвучил Хартмут Невен, куратор программы Quantum AI, под которую компания выделила отдельный кампус, сообщает издание wsj.com.

Google, как и многие другие компании, инвестирующие в это направление, планирует предлагать свои услуги квантовых вычислений коммерческого уровня через «облако».

В компании верят, что технология поможет в создании более энергоэффективных аккумуляторов, нового процесса производства удобрений с меньшим выделением углекислого газа и ускорении процессов машинного обучения. Для этого потребуется построить машину на 1 миллион кубитов, способную выполнять вычисления без ошибок. Текущие системы располагают менее чем 100 кубитами.

По словам доктора Невена, существует множество проблем, которые предстоит решить. Например, Google нужно будет работать над увеличением времени, в течение которого кубиты остаются в квантовом состоянии, потому что они восприимчивы к перепадам температур и частот, а также реагируют на движения. Все эти факторы снижают точность расчетов.

Работать над устранением ошибок будут сотни сотрудников кампуса Google Quantum AI, располагающего собственным центром обработки квантовых данных, исследовательскими лабораториями и даже цехом по производству микросхем. И первые успехи уже есть: программисты смогли найти способ снижения количества ошибок при помощи программного обеспечения.

Теперь не нужно будет задействовать дополнительные кубиты для исправления ошибок. Вместо этого они будут применяться в ходе проведения расчетов.

«Темпы инноваций в квантовых вычислениях за последние пять лет превышают темпы последних трех десятилетий, — сказал Чираг Декате, вице-президент исследовательской компании Gartner Inc. — Эта область, однако, чрезвычайно сложна, и есть проблемы с переводом традиционных алгоритмов в квантовые. Поэтому технологические компании рискуют, вкладываясь в данное направление, но в то же время их деятельность приводит к прогрессу».

По данным Gartner, к 2025 году почти 40% крупных компаний будут работать в области квантовых вычислений. По данным другой исследовательской фирмы, Research and Markets, к 2026 году мировой рынок оборудования для квантовых вычислений превысит 7,1 миллиарда долларов.

Декате также отметил, что количество запросов от технических руководителей BigTech-компаний касательно квантовых вычислений увеличилось на 28% с прошлого года. Также он подчеркнул, что Google отстает от других компаний, таких как IBM и D-Wave, в плане коммерциализации квантовых вычислительных машин.