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Гетманцев рассказал, кому снизят налоги, а кому — повысят

Гетманцев рассказал, кому снизят налоги, а кому — повысят

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что в Украине необходимо поддерживать налоговыми льготами развитие тех отраслей экономики, которые дают стране высокую добавленную стоимость.

Как он рассказал в интервью The Page, речь идет о сельскохозяйственной переработке, судостроении и авиастроении (по словам чиновника, Украина должна стать региональным лидером по авиастроению), металлургии, а также ІТ-отрасли.

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Гетманцев рассказал, что сельскохозяйственное производство (а именно сырья) требует дополнительного налогообложения, поскольку соотношение дохода и прибыли сельскохозяйственных товаропроизводителей существенно меньше, чем в промышленности. Что касается ІТ-отрасли, то, по его словам, комитет уже рассмотрел законопроект «Киев-Сити», который предоставляет специальный налоговый режим для ІТ-компаний.

«Необходимо снижать налоговую нагрузку? Я убежден, что да, мы можем это делать и должны это делать. Однако мы должны это делать таким образом, чтобы у лошади был корм. С одной стороны, мы должны давать возможность отраслям и определенным зонам развиваться и давать им налоговые льготы, а с другой стороны, мы должны устранять те пробелы и налоговые дыры, которые существуют в налоговом регулировании», – отметил Гетманцев.

Он также добавил, что налоговая нагрузка в Украине, если сравнить с другими странами OECD – средняя. Соотношение всех налогов к государственному бюджету составляет 34%, что близко к Чехии, Словакии, Венгрии, Эстонии.

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По материалам The page
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