0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 103 0

Цена на газ подскочила до максимума

Цена на газ подскочила до максимума

Средняя стоимость импортного газа за апрель составила 7178,2714 грн или $256,7565 за 1 тыс. кубометров, сообщили в Минэкономики.

Против марта стоимость выросла на 22,5% в долларах и на 23,3% в гривнах.

Это самая высокая стоимость импортного газа за последние два года. Выше она была в марте 2019-го – $263,1341 за 1 тыс. куб. об.

В июне прошлого года фиксировали минимальную цену $88 за тыс./куб. м. После этого она подскочила до максимума – $250 в начале 2021 года.

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в марте 2021 года составила 5820,6 грн за 1 тыс. куб. м. В долларовом эквиваленте цена газа составляла $209,7, сообщила Гостаможслужба.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.