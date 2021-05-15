Цена на газ подскочила до максимума

Средняя стоимость импортного газа за апрель составила 7178,2714 грн или $256,7565 за 1 тыс. кубометров, сообщили в Минэкономики.

Против марта стоимость выросла на 22,5% в долларах и на 23,3% в гривнах.

Это самая высокая стоимость импортного газа за последние два года. Выше она была в марте 2019-го – $263,1341 за 1 тыс. куб. об.

В июне прошлого года фиксировали минимальную цену $88 за тыс./куб. м. После этого она подскочила до максимума – $250 в начале 2021 года.

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в марте 2021 года составила 5820,6 грн за 1 тыс. куб. м. В долларовом эквиваленте цена газа составляла $209,7, сообщила Гостаможслужба.