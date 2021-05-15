В Швеции создали батарею из бетона, которая позволит зданиям накапливать энергию

Ученые из Швеции продемонстрировали прототип первой бетонной батареи, которая имеет плотность энергии 7 Вт/ч на квадратный метр материала.

Об этом пишет тематическое издание NewAtlas.

Исследование проводилось в Технологическом университете Чалмерса, а разработка нового типа батарей — часть проекта по созданию более экологичных строительных материалов.

Ученые напоминают, что бетон, хоть и считается самым популярным строительным материалом, наносит серьезный ущерб экологии. А цемент, который является главным “ингредиентом” бетона, является вторым по величине промышленным источником выбросов углерода на планете, и на него приходится до 7% выбросов диоксида углерода в атмосферу.

Поэтому ученые разработали первую в мире концепцию аккумуляторной батареи на основе цемента, чтобы сделать бетон экологически чистым.

Как известно, аккумуляторы могут не только накапливать энергию, но и выступать как структурные компоненты, поэтому специалисты их технологического университета взяли эту идею, чтобы спроектировать здания, которые будут накапливать энергию.

Новая концепция включает смесь на основе цемента с добавлением небольшого количества коротких углеродных волокон для увеличения проводимости и прочности. В эту смесь ученые интегрировали сетку, сделанную из углеродного волокна с металлическим покрытием, — железо для анода и никель для катода.

В процессе исследования было установлено, что прототип первой бетонной батареи имеет плотность энергии 7 Вт/ч на квадратный метр материала — эти показатели в 10 раз больше, чем у предыдущих накопителей энергии из бетона.

Если концепция шведских ученых будет реализована, то здания из бетона можно будет превратить в огромные аккумуляторы, что поможет решить проблему энергетического кризиса.



Фото: NewAtlas