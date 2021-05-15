Потребительские настроения украинцев улучшились

Индекс потребительских настроений в Украине в апреле 2021 года составил 77,2 п., что на 9,4 п. выше, чем в марте. Повышение индикатора связано со значительным ростом экономических ожиданий.

Об этом говорят данные ежемесячного исследования Info Sapiens.

Индекс текущего положения (ИТП) существенно не изменился и составляет 60,0, что на 1,1 п. выше показателя марта. Составляющие этого индекса претерпели такие изменения:

индекс текущего личного материального положения (х1) составил 55,3, что на 0,6 п. выше уровня этого индекса в марте;

индекс целесообразности крупных покупок (х5) вырос на 1,7 п. и установился на отметке 64,8.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в апреле значительно вырос и составляет 88,6. динамика составляющих этого индекса выглядит так:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 92,2, что на 13,0 п. выше уровня этого показателя в марте;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) составляет 71,0, что на 10,5 п. выше уровня этого показателя в марте;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) вырос на 21,0 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 102,5.

В апреле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы стабилен и составляет 148,6. Индекс инфляционных ожиданий несколько уменьшился и составляет 185,1.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 10,9 п. и составляет 145,3.



Инфографика: Info Sapiens

«В апреле 2021 года динамика индекса экономических ожиданий намного опередила динамику индекса текущего положения. Индексы текущего материального положения и целесообразности крупных покупок не претерпели существенных изменений, тогда как индекс ожидаемых изменений личного дохода вырос на 13 п. п.» – комментируют аналитики Info Sapiens.

Такой разрыв в динамике может свидетельствовать о потенциале восстановления экономики после кризиса.

«Положительная тенденция потребительских настроений соответствует тенденции улучшения индекса деловых ожиданий бизнеса, который зафиксировал Национальный банк в своем исследовании в 1-м квартале 2021 года (рост на 8 п. п.). В то же время положительная динамика может быть частично связана с изменением метода опроса: в апреле из-за карантинных ограничений опрос проводился методом телефонного интервью, этот метод привлекает большую долю состоятельного населения по сравнению с интервью с глазу на глаз», – добавили Info Sapiens.

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