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В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения

В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения

Канадские биологи создали вакцину от коронавируса, состоящую из вирусоподобных частиц растительного происхождения, медицинское средство прошло первую фазу клинических испытаний.

Об этом пишет Nature Medicine.

Отмечается, что группа канадских ученых в области молекулярной биологии разработала первую вакцину против коронавирусной болезни, производимую с помощью генно-модифицированных растений.

По информации издания, созданное исследователями медицинское средство представляет собой набор из вирусоподобных частиц, которые состоят из фрагментов оболочки коронавируса.

Эффективность препарата проверили на группе из 200 добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет, в Монреале и Квебеке.

Как уточняется, полученные результаты показали, что вакцина не вызывала серьезных побочных эффектов, кроме усталости у одного из участников исследования.

По последним данным Worldometer, в мире подтверждено 164 873 686 случаев COVID-19, из них 3 417 709 летальных. Выздоровели 143 800 015 человек.

По материалам УКРИНФОРМ
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