Количество камер автофиксации может превысить миллион

На сегодняшний день на дорогах страны установлено 92 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры работают в Киеве и Киевской области, Львовской и Николаевской областях.

Схемы расположения камер в Киеве и Киевской области давно есть на многих ресурсах в интернете. Что касается других областей, то с 30 декабря 2020 г., на автомобильной дороге М-06 (Киев — Чоп) заработали 3 камеры. Они размещены:

— на 490 км+400 автодороги, возле города Буськ;

— на 555 км+662 автодороги, возле села Солонка;

— на 555 км+730 автодороги, возле села Солонка.

С 22 марта нынешнего года камеры работают на автомобильной дороге М-05 (Киев — Одесса). Камера размещена на 294 км+260 (47.974 214 384 30.309 845 019) автодороги М-05, пгт Криве Озеро в направлении Киева.

До 1 июня комплексов автоматической фотовидеофиксации в Украине станет 131, а до конца года — их запланировано установить около 400. Кроме того, суммарно до 2024 года намерены установить около полутора тысяч камер фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Помимо этого, на все автомобили патрульной полиции будут установлены камеры для фиксации превышения скорости. О таких планах сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Мы планируем реализовать сразу 4 подхода: установка камер фотовидеофиксации трех типов, усиление законодательной базы, улучшение дорожной инфраструктуры и системы статистики по ДТП», — сказал Геращенко.

Также в планах МВД — применить шведскую модель наблюдения Vision Zero. С ее помощью украинские правоохранители надеются свести на нет смертность на дорогах. В программу помимо ограничений скорости и штрафов за их превышение входит система, которая в автоматическом режиме оценивает безопасность дорожной инфраструктуры и предсказывает очаги аварийности.

Сейчас в Министерстве внутренних дел совместно с Министерством инфраструктуры работают над созданием интерактивной карты Украины. На ней будет фиксироваться вся статистика ДТП. Это поможет местным властям правильно организовать безопасное дорожное движение.