ООН сообщила, как изменился объем мировой торговли после коронакризиса

Объем мировой торговли после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в первом квартале 2021 года восстановился до рекордного уровня, увеличившись на 10% в годовом исчислении.
Об этом говорится отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
«Восстановление объема мировой торговли после кризиса, вызванного COVID-19, достигло рекордного уровня в первом квартале 2021 года, увеличившись на 10% в годовом исчислении и на 4% в квартальном исчислении», — говорится в отчете.
Подчеркивается, что объем мировой торговли в первом квартале 2021 года был выше докризисного уровня, увеличившись примерно на 3% по сравнению с первым кварталом 2019 года.
«Восстановление торговли в первом квартале 2021 года по-прежнему обусловлено высокими показателями экспорта стран Восточной Азии. В первом квартале 2021 года объем торговли товарами был выше, чем до пандемии, но торговля услугами остается существенно ниже среднего уровня. В течение первого квартала 2021 года мировая торговля продуктами, связанными с COVID-19, оставалась на высоком уровне», — отмечается в исследовании.
Ожидается, что восстановление продолжится во втором квартале 2021 года, при этом объем мировой торговли товарами и услугами, по прогнозам, достигнет 6,6 триллиона долларов.
«Это эквивалентно увеличению в годовом исчислении примерно на 31% по сравнению с самой низкой точкой 2020 года и примерно на 3% по сравнению с допандемическим уровнем 2019 года», — сообщили эксперты.
ЮНКТАД прогнозирует рост торговли в 2021 году на уровне около 16% (в стоимостном выражении). Подчеркивается, что позитивный прогноз во многом зависит от объема ограничений, вводимых из-за пандемии, сохраняющейся положительной тенденции в ценах на сырьевые товары, общих ограничений в отношении политики торгового протекционизма и благоприятных макроэкономических и финансовых условий.
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