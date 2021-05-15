Новый Android 12: личный дизайн, NFC для авто и повышение скорости

Компания Google официально представила следующую версию операционной системы Android 12. Кроме того, компания выпустила первую публичную бету Android 12 Beta 1.

Бета-версия Android 12 доступна с 18 мая для Pixel и устройств от 11 производителей. Первая версия для разработчиков вышла еще в феврале.

Основным изменением стал визуал операционной системы, в основе которого лежит новая дизайн-система Material You и характеризуется кастомизацией.

В частности, в будущем Google продолжит обновлять свои гаджеты, чтобы свести их к общему дизайнерскому знаменателю Material You.

Кастомизация цвета. Новая дизайнерская система будет автоматически анализировать цвет обоев экрана и формировать индивидуальную палитру основных цветов. Их будут использовать в оформлении в разных частях интерфейса и приложений. Первой такая функция появится на смартфонах Pixel. Также цветовую схему можно будет настроить собственноручно.

Виджеты. Google также переделала API виджеты, чтобы улучшить взаимодействие с пользователем на различных платформах. Среди основных особенностей – шрифт Google Sans, плоские значки и более гармоничные цветовые палитры, которые делают виджеты более современными.

Также они получили новые динамичные элементы управления. Виджеты также автоматически подстроят цвет фона и элементов под изображение на рабочем столе.

Более крупные и яркие элементы. Компания также изменила стиль многих элементов – они стали больше и ярче. В частности, обновилась и системная анимация и стала плавнее.

При скроллинге содержимое немного растягивается, а при подключении смартфона к зарядному устройству появятся волны тени и света. Также теперь при нажатии кнопки питания экран будет подсвечиваться с правой стороны.

Экран быстрых настроек. В Android 12 изменится и экран быстрых настроек. В нем появилась возможность выключать видео и звук, а также опции по управлению «умным» домом и Google Pay. Уведомления на экране уведомлений стали больше, а их группы объединяются.

Повышенная скорость и эффективность. Благодаря внесенным улучшениям разработчики сократили время использования CPU в обеспечении работы основных компонентов системы на 22%, а производительные ядра теперь используется на 15% меньше. Такая оптимизация позволила повысить плавность системной анимации, а также увеличить время работы мобильных устройств.

Безопасность и конфиденциальность. В этом обновлении операционной системы большое внимание уделили безопасности и конфиденциальности:

индикаторы статуса микрофона и камеры можно выключить одновременно для всех приложений в быстрых настройках;

технология Private Compute Core — отдельный раздел для хранения данных локальных алгоритмов машинного обучения, изолированный от остальной ОС;

общая панель управления конфиденциальностью, которая показывает обращение приложений к камере, микрофону или геолокации за последние 24 часа;

возможность давать приложениям не точное, а приблизительное местоположение.

Car Key. Функция CarKey на базе NFC позволит использовать смартфоны Google и Samsung в качестве электронного ключа для открытия автомобиля. Сначала она будет работать на автомобилях BMW.

Также с помощью смартфона можно будет разблокировать Chromebook и управлять Android TV в качестве пульта дистанционного управления.

Согласно графику, еще будет как минимум три бета-версии операционной системы — в июне, июле и августе. Финальная версия Android 12 ожидается в конце августа — начале сентября.