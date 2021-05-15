Китай запретил финансовым учреждениям вести криптовалютный бизнес

Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными операциями, и предостерег инвесторов от спекулятивных криптовалютных торгов.
Об этом сообщает Reuters.
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Согласно запрету, учреждения, включая банки и каналы онлайн-платежей — не должны предлагать клиентам какие-либо услуги, касающиеся криптовалюты, такие как регистрация, торговля, клиринг и расчеты.
«В последнее время цены на криптовалюту стремительно росли и резко упали, а спекулятивная торговля криптовалютой вновь оживилась, серьезно нарушая безопасность собственности людей и нарушая нормальный экономический и финансовый порядок», — говорится в заявлении трех регуляторов.
Китай запретил криптовалютные биржи и первичные предложения монет, но при этом не запретил частным лицам иметь криптовалюту.
«Эти меры не были первыми шагами Пекина против цифровой валюты. В частности, в 2017 году Китай закрыл свои местные биржи криптовалют, подавив спекулятивный рынок, на который приходилось 90% мировых торгов биткоинами», — напоминает издание.
В заявлении регуляторов также говорится, что виртуальные валюты «не поддерживаются реальной стоимостью», их ценами легко манипулировать, а торговые контракты не защищены китайским законодательством.
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