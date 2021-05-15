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«Большая стройка»: каждая гривна, вложенная в дороги, приносит 5-8 грн в экономику

«Большая стройка»: каждая гривна, вложенная в дороги, приносит 5-8 грн в экономику

Программа президента «Большая стройка» стала спасательным кругом для украинской экономики. Стартовав накануне пандемии, программа не только сдержала падение ВВП, но и создала десятки тысяч рабочих мест с хорошими зарплатами.

Об этом заявил координатор программы, заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью MINTRANS.

По его словам, программу разрабатывали в 2019 году для проведения масштабной реконструкции дорог и объектов социальной инфраструктуры.

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«Как только мы стартовали, началась пандемия. Почти всё в мире остановилось. Было принято решение, что с четким соблюдением карантинных мер „Большую стройку“ все равно нужно продолжать», — вспоминает он.

Инфраструктурная программа президента помогла компенсировать резкое падение ВВП вследствие коронакризиса. По оценкам Нацбанка, «Большая стройка» дала дополнительных 1,5% к национальному ВВП.

«Каждая гривна, вложенная в строительство дорог, приносит 5−8 гривен в экономику за счет смежных отраслей. По прогнозам аналитиков Киевской школы экономики, в течение следующих пяти лет „Большая стройка“ приведет к кумулятивному увеличению ВВП на 4,4%», — комментирует Тимошенко.

Кроме того, программа создала тысячи рабочих мест для работников, вынужденных вернуться домой из-за закрытия границ. Получая в Украине достойную зарплату, многие из них больше не планируют выезжать на заработки.

Еще одним важным аспектом в ковидную эпоху стало развитие медицины, в частности — сети приемных отделений европейского качества.

«Пандемия и здесь (особенно здесь!) доказала, почему стоит начинать „Большую стройку“. Модернизированные приемные отделения с новой медтехникой позволяют оказать экстренную помощь человеку за 20−30 минут. А не по 2−3 часа, как было раньше, когда пациентов возили длинными коридорами из кабинета в кабинет (в худшем случае — вообще в другой город), теряя драгоценное время», — добавляет Тимошенко.

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По материалам РБК-Украина
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