Курс Bitcoin упал ниже 40 тысяч долларов

В среду стоимость Bitcoin упала ниже отметки в 40 тыс. долларов на фоне новостей о дальнейших ограничениях криптовалютных операций в Китае.
Об этом сообщает Reuters.
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«Bitcoin упал примерно на 9% до 38 940 долларов. В целом он снизился на 40% от самого высокого показателя в 64,8 тыс. долл. 14 апреля», — пишет агентство.
Стоимость криптовалюты Ethereum также упала — примерно на 15% до 2875,36 долл.
«Падение двух крупнейших криптовалют на прошлой неделе было вызвано заявлением Маска, что Tesla прекращает принимать биткоин как средство платежа.
В то же время Китай во вторник заявил, что запрещает финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными операциями", — говорится в статье.
По данным Coindesk, по состоянию на 8:59 19 мая (по Киеву) стоимость Bitcoin составляла 39 300 долларов.
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