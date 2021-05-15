Microsoft Teams получит новые возможности и функции

Microsoft, наконец-то, прислушалась к отзывам пользователей и вскоре представит две новые функции для организаторов видеоконференций в Microsoft Teams. А также добавит определенные улучшения в свой сервис для видеозвонков.

Компания позволит в один клик выключать видео определенного участника звонка или же выключить все видео вместе. Эти возможности будут полезными, если видео вас отвлекает и вы хотите сосредоточиться только на самом разговоре. Согласно данным, функции должны появиться в приложениях для Windows/macOS и iOS/Android к концу мая.

В июне Microsoft также планирует представить новый интерфейс презентаций, который позволит пользователям быстро представлять свои презентации PowerPoint без ручной загрузки файлов PPT.

Сейчас пользователям необходимо показывать аудитории весь свой экран, включая рабочий стол, панель задач или док-станцию. После следующего обновления, которое настроено на добавление интеграции PowerPoint Live, пользователи могут напрямую делиться своими презентациями без необходимости показывать свой экран аудитории.

Вы можете использовать PowerPoint Live, нажав кнопку «присутствовать в командах» в PowerPoint, которая отправит файл на активные собрания. Кроме того, пользователи могут открыть меню “поделиться контентом” в Teams и начать делиться файлами PowerPoint, синхронизированными с учетной записью Microsoft.

В Microsoft Teams также будет специальный раздел PowerPoint Live. А еще программа также позволит докладчикам переключаться между различными презентациями и одновременно получать доступ к своим слайдам и заметкам. Окно чата будет отображаться в правой части приложения, чтобы докладчики не пропустили срочные запросы. PowerPoint Live будет доступен пользователям Microsoft Teams с активной платной подпиской.