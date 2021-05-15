В 2021 году мировые поставки смартфонов сократятся

Согласно данным Digitimes Research, некоторые бренды первого уровня, в том числе Xiaomi, OPPO и vivo, вероятно, сократят поставки своих смартфонов.
Таковы прогнозы на второй квартал 2021 года из-за нехватки полупроводниковых компонентов.
По данным компании, мировые поставки смартфонов в первом квартале этого года выросли на 47% в годовом исчислении. Это произошло благодаря восстановлению потребительского спроса после ослабления влияния пандемии.
При этом в первом квартале Samsung, Apple и Xiaomi вошли в тройку лидеров. Xiaomi стала лидером на украинском рынке. Поставки Samsung выросли на 15.9% в годовом исчислении – до 75 млн устройств в первом квартале, опередив Apple и вернув себе первое место в рейтинге. Apple заняла второе место с объемом поставок 56 млн устройств, что на 49.5% больше, чем годом ранее.
Китайские бренды OPPO и vivo также значительно увеличили свои поставки в первом квартале. Xiaomi, OPPO и vivo наращивают свои усилия, включая запуск новых моделей 5G начального уровня, чтобы захватить долю рынка, от которой отказалась Huawei. Поставки самой Huawei в первом квартале сократились почти вдвое по сравнению с годом ранее. Поскольку компания исчерпала запасы запчастей и компонентов.
Поставки Honor, бывшего дочернего бренда Huawei, как и раньше, были далеки от удовлетворительных, так как его запасные части и компоненты были нарушены крупномасштабными закупками конкурентами.
Всплеск спроса на ІТ-продукты, сетевые устройства и смартфоны, наряду с недавним восстановлением мировой экономики, заставил производителей из смежных отраслей бороться за необходимые полупроводниковые детали и возможности серверного обслуживания. А это привело к увеличению сроков доставки и дефициту.
В результате ожидается, что поставки смартфонов снизятся во втором квартале. А потом снова вырастут во второй половине года, благодаря запуску новых моделей большинством вендоров.
По оценкам Digitimes Research, в течение всего 2021 года мировые поставки смартфонов, вероятно, достигнут 1.35-1.4 млрд единиц или уровня 2019 года.
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