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Лишь 3% небанковских финучреждений раскрыли владельцев

Лишь 3% небанковских финучреждений раскрыли владельцев

В течение первого месяца документы о своих структурах собственности в Национальный банк подали лишь 3% поставщиков финансовых услуг.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, которые имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, имеют еще один месяц, до 17 июня 2021 года, чтобы подать регулятору информацию о своих структурах собственности и опубликовать их на собственных сайтах.

Чтобы упростить представление документов о структуре собственности, Национальный банк запустил специальную тематическую страницу. На ней размещена инструкция по подаче сведений о структуре собственности, самые распространенные вопросы о подготовке документов и ответы на них, а также другая полезная информация.

Эта страница будет постоянно пополняться новыми материалами относительно порядка раскрытия структур собственности поставщиков финансовых услуг.

«Мы понимаем, что это абсолютно новые требования для небанковского рынка. Чтобы сделать адаптацию максимально безболезненной, большое внимание мы уделяем непосредственному общению с участниками рынка, разъяснениям требований и правил. В ближайшее время мы планируем провести онлайн-мероприятие, на котором расскажем о самых распространенных ошибках, которые мы обнаруживаем в документах о структуре собственности поставщиков финансовых услуг, а также о том, как их избежать», — отметил директор департамента лицензирования Национального банка Александр Бевз.

Справка Finance.ua:

  • 14 апреля 2021 года Национальный банк утвердил требования к структурам собственности предоставителей финансовых услуг и определил критерии их прозрачности.
  • Если учреждения имеют проблемы со структурой собственности, регулятор будет предоставлять время для исправления ситуации. Однако в случае неустранения проблем в оговоренный срок Национальный банк будет иметь право принять решение об аннулировании всех лицензий учреждения.
  • Украинские госчиновники обязаны указывать компании, которыми владеют, в своих декларациях имущественного состояния. За последние 5 лет количество таких компаний выросло на 3 000: в 2016-м году в декларациях фигурировало 16 117 компаний, а в 2020-м — уже 19 118.

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По материалам Finance.UA
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