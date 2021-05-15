Лишь 3% небанковских финучреждений раскрыли владельцев

В течение первого месяца документы о своих структурах собственности в Национальный банк подали лишь 3% поставщиков финансовых услуг.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, которые имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, имеют еще один месяц, до 17 июня 2021 года, чтобы подать регулятору информацию о своих структурах собственности и опубликовать их на собственных сайтах.
Чтобы упростить представление документов о структуре собственности, Национальный банк запустил специальную тематическую страницу. На ней размещена инструкция по подаче сведений о структуре собственности, самые распространенные вопросы о подготовке документов и ответы на них, а также другая полезная информация.
Эта страница будет постоянно пополняться новыми материалами относительно порядка раскрытия структур собственности поставщиков финансовых услуг.
«Мы понимаем, что это абсолютно новые требования для небанковского рынка. Чтобы сделать адаптацию максимально безболезненной, большое внимание мы уделяем непосредственному общению с участниками рынка, разъяснениям требований и правил. В ближайшее время мы планируем провести онлайн-мероприятие, на котором расскажем о самых распространенных ошибках, которые мы обнаруживаем в документах о структуре собственности поставщиков финансовых услуг, а также о том, как их избежать», — отметил директор департамента лицензирования Национального банка Александр Бевз.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте новости в мире финансов 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Абоненты 5G-операторов начали отказываться от Wi-FiВчера, 01:41 - 2230 7
Украина вводит европейские нормы маркировки некоторых продуктов14 ч. назад - 841 6
Рада уволила министра инфраструктуры Криклия5 ч. назад - 201 3
Какого вида топлива не касается правительственное ограничение цен: ответ МинэкономикиВчера, 17:23 - 889 3
В Минсоцполитики рассказали, кому из пенсионеров скоро повысят выплаты14 ч. назад - 1025 2
Сколько зарабатывают сотрудники украинских банков (инфографика)13 ч. назад - 7529
Продолжит ли гривна расти: прогноз экспертов8 ч. назад - 1986 1
monobank пересмотрит кешбэки из-за снижения ставок интерчейнджа5 ч. назад - 1714
Межбанк: на валютном рынке наступает момент истины11 ч. назад - 1514
В Минсоцполитики рассказали, кому из пенсионеров скоро повысят выплаты14 ч. назад - 1025 2
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 368
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 490
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 409
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3385
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2849 2