ОВГЗ-портфель банков с начала мая упал на 13,5 млрд грн

По данным НБУ, по состоянию на начало дня 18 мая объем ОВГЗ в обращении с начала текущего месяца сократился на 13,63 млрд грн (-1,4%) до 983,9 млрд грн.
При этом ОВГЗ-портфель банков снизился на 13,5 млрд грн (-2,6%) до 507,1 млрд грн, юрлиц – на 193,9 млн грн (-0,4%) до 43,4 млрд грн, нерезидентов – на 177 млн грн (-0,2%) до 95,9 млрд грн.
ОВГЗ-портфель НБУ (321 млрд грн) и территориальных общин (266 млн грн) остался без изменений.
11 мая Минфин разместил ОВГЗ на 1,43 млрд грн, в т. ч.:
27 апреля Минфин разместил ОВГЗ на 10,36 млрд грн, в т. ч.:
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