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ОВГЗ-портфель банков с начала мая упал на 13,5 млрд грн

ОВГЗ-портфель банков с начала мая упал на 13,5 млрд грн

По данным НБУ, по состоянию на начало дня 18 мая объем ОВГЗ в обращении с начала текущего месяца сократился на 13,63 млрд грн (-1,4%) до 983,9 млрд грн.

При этом ОВГЗ-портфель банков снизился на 13,5 млрд грн (-2,6%) до 507,1 млрд грн, юрлиц – на 193,9 млн грн (-0,4%) до 43,4 млрд грн, нерезидентов – на 177 млн грн (-0,2%) до 95,9 млрд грн.

ОВГЗ-портфель НБУ (321 млрд грн) и территориальных общин (266 млн грн) остался без изменений.

11 мая Минфин разместил ОВГЗ на 1,43 млрд грн, в т. ч.:

  • 451,3 млн грн – под 12,3% с погашением 22.05.2024;
  • 496,2 млн грн – под 11,2% с погашением 03.08.2022;
  • 480,1 млн грн – под 9,0% с погашением 27.10.2021.

27 апреля Минфин разместил ОВГЗ на 10,36 млрд грн, в т. ч.:

  • 42 млн евро – под 2,5% с погашением 17.02.2022;
  • 21,5 млн долл – под 3,7% с погашением 03.02.2022;
  • 860 млн грн – под 12,28% с погашением 22.05.2024;
  • 436 млн грн – под 11,96% с погашением 24.05.2023;
  • 1,2 млрд грн – под 11,3% с погашением 23.11.2022;
  • 5,73 млрд грн – под 11,2% с погашением 11.05.2022;
  • 120 млн грн – под 9,0% с погашением 29.09.2021.

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По материалам Finbalance
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