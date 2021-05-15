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За неделю произошел рекордный отток инвестиций из Bitcoin

За неделю произошел рекордный отток инвестиций из Bitcoin

Ethereum, Cardano и Polkadot становятся популярными среди институциональных инвесторов.

Bitcoin, крупнейшая в мире криптовалюта, за последние 7 дней упала почти на 20%. На прошлой неделе в инвестиционные продукты BTC наблюдался рекордный отток, поскольку из продуктов Bitcoin ушло инвестиций на сумму 98 миллионов долларов.

Согласно последнему еженедельному отчету о цифровых активах, опубликованному CoinShares, на прошлой неделе инвестиционные продукты, связанные с альткоинами, привлекли 48 миллионов долларов.

В отличие от Bitcoin, Ethereum оставался самой популярной криптовалютой среди институциональных инвесторов, поскольку на прошлой неделе в инвестиционные продукты ETH поступило около 27 миллионов долларов.

По информации Financemagnates, в Cardano (ADA) и Polkadot (DOT) еженедельный приток средств резко вырос, поскольку ADA и DOT привлекли приток на сумму 6 и 3,3 млн долларов соответственно. Кардано вырос более чем на 30% за последние 7 дней, в то время как Polkadot прибавил почти 12% за последнюю неделю. Bitcoin сильно пострадал от недавних заявлений Теслы и Илона Маска.

В понедельник крупнейшая в мире цифровая валюта достигла 42000 долларов, что является самым низким уровнем с февраля 2021 года.

По материалам internetua.com
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