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Испанская сеть супермаркетов регистрирует торговую марку для работы с криптовалютой

Испанская сеть супермаркетов регистрирует торговую марку для работы с криптовалютой

Испанская группа супермаркетов El Corte Inglés подала заявку на торговую марку, связанную с криптовалютой, для оказания «финансовых услуг».

El Corte Inglés, крупнейшая группа универмагов в Испании входит в сферу криптовалюты. После подачи заявки на соответствующий товарный знак в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза они зарегистрировали Bitcor.

Согласно реестру, магазин испанской группы предлагает «Финансовые услуги, финансовые операции, связанные с валютными свопами, покупку и продажу валюты». Хотя в нем не упоминаются конкретно цифровые активы, источники из El Corte Inglés сообщили изданию MSN, что компания намерена в будущем вести бизнес, связанный с криптовалютами.

Однако официально представители El Corte Inglés отказались комментировать возможную деятельность, связанную с виртуальными валютами. Они только заявили, что регистрация товарного знака является «превентивной регистрацией», чтобы другие компании не использовали имя «Bitcor».

По материалам internetua.com
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