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В США отзывают автомобили Genesis

В США отзывают автомобили Genesis

Компания Hyundai в мае текущего года отзовет в США и Канаде более 100 тысяч автомобилей люксового суббренда Genesis. Причина такого решения заключается в возможном риске возгорания.

В частности, под отзыв попадут седаны Hyundai Genesis 2015-2016 модельных годов, Genesis G80 2017-2020 модельных годов, а также Genesis G70 2019-2021 модельных годов.

У этих автомобилей модули ABS могут работать со сбоями, вызывая короткое замыкание. Это увеличивает риск возгорания в моторном отсеке. Причем пожар может произойти как во время стоянки, так и во время движения автомобиля.

Hyundai сказал, что владельцы отзываемых автомобилей Genesis могут продолжать на них ездить, но парковаться нужно под открытым небом и подальше от других машин.

Из-за данного дефекта известно про несколько случаев возгорания автомобилей Genesis. Пострадали ли люди – не сообщается.

По материалам autonews.ua
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