Оператор ГТС получил ₴4,6 миллиарда чистой прибыли в первом квартале

За І квартал 2021 года ООО «Оператор ГТС Украины» получил чистую прибыль в размере 4,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

«Более 80% дохода ОГТСУ от основной деятельности получены в результате международных операций, и не более 20% приходится на внутренний рынок. Поэтому, учитывая плановое сокращение в 2021−24 годах транзита газа с 65 млрд кубометров до 40 млрд кубометров, согласно условиям текущего транзитного контракта, прибыль сократилась на 1,7 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — отметили у Оперетора.

В ОГТСУ отметили, что на эти результаты повлияла задолженность операторов газораспределительных сетей (ГРМ) за отобранный газ из системы магистральных газопроводов. Сейчас долги и начисления к уплате операторов ГРМ составляют почти 10 млрд грн.

«Оператор ГТС Украины успешно и эффективно начал этот год, о чем свидетельствует прибыль в размере 4,6 млрд грн. Однако на результат повлияли задолженности облгазов, нарощенные в течение февраля-марта 2021-го. На сегодня операторы ГРМ имеют задолженность почти 10 млрд грн. В соответствии с этой суммой увеличился резерв сомнительных долгов. Если бы не этот фактор, чистая прибыль ОГТСУ была бы почти вдвое больше — 8,6 млрд грн», — пояснил финансовый директор Оператора ГТС Украины Юрий Кулик.

По результатам 2020 года — первого года работы независимого Оператора ГТС Украины — компания получила чистую прибыль в размере 20,4 млрд грн.